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رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:13 م
رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر مستشفى جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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رفعت المستشفيات الجامعية، حالة الطوارئ والتأهب القصوى، استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، ويستمر رفع حالة الطوارئ والتأهب طوال أيام إجازة العيد.

يأتى ذلك وسط تنبيهات بضرورة متابعة العمل على مدار 24 ساعة وضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.


التعليم العالي

البحث العلمي

المستشفيات الجامعية

المستشفيات فى العيد

عمل المستشفيات فى العيد

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