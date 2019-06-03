رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال مصابى الحوادث والمترددين على المستشفى.

وأشار حسن فى بيان له اليوم، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام استقبال الحوادث الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف مدير المستشفى الدكتور شريف عبد المنعم إلى قبول واستقبال كل الحالات المرضية من المحافظة، وكذلك المحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريرى، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.