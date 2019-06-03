رغم الأعاصير.. ترامب يصر على تغيير المناخ خدعة صينية بكاريكاتير لـ"ذا ويك"

كتبت: إنجى مجدى

مجددا نشرت صحيفة "ذا ويك"، الأمريكية، كاريكاتير يسخر من إصرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إنكار التغير المناخى وعواقبه الواضحة على الولايات المتحدة.

وفى الرسم المنشور، الاثنين على الموقع الإلكترونى للمجلة الأمريكية، يظهر البيت الأبيض، مقر الرئاسة الأمريكية، وسط عاصفة ضخمة، فى إشارة إلى الأعاصير التى ضربت عدة ولايات أمريكية خلال الأيام الماضية وأسفرت عن خسائر كبيرة ونزوح المئات من منازلهم.

وعلى الرغم من تلك العواصف، يظهر الرسم حديث الرئيس الأمريكى من داخل البيت الأبيض يصر على رأيه بأن التغيير المناخى مجرد خدعة صينية.