رسميا.. غدا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك
رسميا.. غدا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطرالإثنين، 03 يونيو 2019 09:41 م
استطلاع هلال - ارشيفية
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