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رسامة الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا خارج قائمة البابا تواضروس الثانى

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:00 ص
رسامة الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا خارج قائمة البابا تواضروس الثانى البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خطابًا لآباء المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم فى الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يوم الأحد المقبل الذى يوافق عيد العنصرة.
 
وضمت القائمة تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة كل من: بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، و إيلاريون البراموسى أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، و ميخائيل المحرقى أسقفا لإيبارشية منفلوط، و متاؤس الأخميمى أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم، وذلك بالكاتدرائية مساء السبت وصباح الأحد.
 
فيما خلت القائمة من اسم الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا الذى كان ينتظر تجليسه أسقفًا للإيبراشية ولم تشير إلى رسامة أسقف جديد لايبراشية أبو قرقاص بعد فصلها عن المنيا.
 
كانت قضية تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا على المنيا أثارت الجدل فى الشارع القبطى بعدما أعلن البابا رغبته فى تقسيم الإيبراشية إلى اثنين أو ثلاثة عقب وفاة الأنبا أرسانيوس.
 
 

تواضروس

مكاريوس

المنيا وابو قرقاص

تجليس الانبا مكاريوس

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