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رئيس الاتحاد البرلمانى العربى يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطينى

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:30 م
رئيس الاتحاد البرلمانى العربى يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطينى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى المهندس عاطف الطراونة - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، أهمية توسيع دائرة التنسيق بين الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطينى فى ظل ما يواجهه من تمادى وغطرسة للمحتل.

جاء ذلك فى بيان للاتحاد تزامناً مع الذكرى "52" للنكسة، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، طالب فيه بتحمل الأمم المتحدة لمسئولياتها كاملة تجاه القضية الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قواعد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الطراونة، أهمية توحيد الصف الفلسطينى الداخلى، لمواجهة المحتل وتخليص الشعب الفلسطينى من الظلم والقهر والاضطهاد، وندد بعجز الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولى عن صون الأمن والسلم الدوليين فى ظل التعنت الإسرائيلى الذى يضرب بعرض الحائط جميع القرارات والاتفاقيات الدولية التى تنادى باستعادة حقوق الشعب الفلسطينى المسلوبة.

 


الاتحاد البرلمانى العربى

مجلس النواب الاردنى

القضية الفلسطينية

الشعب الفلسطينى

الاحتلال الاسرائيلى

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