رئيس الأركان الروسى و قائد الناتو يبحثان الوضع بأوروبا

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليرى جيراسيموف فى اتصال هاتفى مع القائد الجديد لقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) تود وولترز الوضع فى أوروبا والعلاقات بين روسيا والحلف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن "القائدين العسكريين تبادلا التقييمات للأوضاع السياسية والعسكرية فى أوروبا والحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والناتو وكذلك شفافية النشاط العسكرى"، مضيفة أن رئيس الأركان وقائد قوات (ناتو) اتفقا على مواصلة الاتصالات.

يشار إلى أن الجنرال الأمريكى تود وولترز تولى قيادة قوات الحلف فى مايو الماضى. وقبل ذلك كان الجنرال قائدا للقوات الأمريكية في أوروبا.

وخدم وولترز في القوات الجوية الأمريكية، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق و"حرب الخليج" 1990 / 1991.