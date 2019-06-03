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رئيس أوكرانيا يزور بروكسل لتأكيد سعى بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبى والناتو

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:11 م
رئيس أوكرانيا يزور بروكسل لتأكيد سعى بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبى والناتو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - أرشيفية
وكالات الأنباء

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يستعد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لزيارة بروكسل، وهى الزيارة الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد، والتى يؤكد فيها تمسك كييف بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى والناتو، حسبما أورد مكتبه.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدولة، يوليا ميندل، خلال موجز صحفى فى كييف، اليوم الاثنين، "غدا سيقوم الرئيس فولوديمير زيلينسكى بأول زيارة خارجية له، بالطبع هى زيارته إلى بروكسل والهدف منها التأكيد على ثبات نهج أوكرانيا فى مضيها قدما باتجاه التكامل مع أوروبا وحلف شمال الأطلسى"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة إن زيلينسكى سيلتقى فى بروكسل قادة أوروبيين، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس البولندى أندجى دودا، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج.

 

 


الرئيس الاوكرانى

الاتحاد الاوروبى

حلف الناتو

حلف شمال الاطلسى

الرئاسة الاوكرانية

فولوديمير زيلينسكى

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