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رئيسا وزراء العراق والأردن يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا المشتركة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 م
رئيسا وزراء العراق والأردن يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا المشتركة رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، ونظيره الأردنى عمر الرزاز، استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن بيان صادر عن مكتب عبد المهدى "إن رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الأردنية عمر الرزاز تم خلاله تبادل التهانى والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان "جرى التأكيد على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة وأهمية تواصل زيارات كبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين واستمرار الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى عن تهانيه لعبد المهدى وأمنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار، وأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون فى جميع المجالات.

 


مجلس الوزراء العراقى

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