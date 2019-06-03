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دراسة تحذر: الإجهاض يرفع مخاطر الولادة المبكرة فى الحمل المستقبلى

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:30 م
دراسة تحذر: الإجهاض يرفع مخاطر الولادة المبكرة فى الحمل المستقبلى الإجهاض
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الإجهاض وعملية الكحت للنساء قد يزيد من مخاطر الولادة المبكرة في الحمل المستقبلي.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة، أن عملية التمدد والكحت هي واحدة من العمليات الجراحية البسيطة الأكثر شيوعاً لدي أطباء أمراض النساء والتوليد، ويتم إجراءها في حالات الإجهاض.

أعراض_بقايا_الإجهاض

الإجهاض
 

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن تمدد وكحت الرحم يرتبط مع بعض الآثار الجانبية النادرة ولكنها خطيرة، بما في ذلك ثقوب في عنق الرحم والعدوى والنزيف.

وفي هذه الدراسة الجديدة، استعرض الباحثون 21 دراسة شملت ما يقرب من 2 مليون امرأة، ووجدوا أن عملية الكحت والتمدد التي أجريت في حالات الإجهاض كانت مرتبطة مع زيادة 29 في المئة لخطر الولادة المبكرة (أقل من 37 أسبوعا) من الحمل، كما أنها زادت من خطر الولادة المبكرة جداً (أقل من 32 أسبوعا) خلال الحمل بنسبة 69%.

وأشار الدكتور بيم أنكوم وهو طبيب أمراض النساء في المركز الطبي الأكاديمي، جامعة أمستردام، هولندا، إلى ضرورة توخي الحذر في إجراء عملية التمدد والكحت في حالات الإجهاض، لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة.

 


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