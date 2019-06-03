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"حى برج العرب" بالإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للعيد ورصد مخالفات البناء

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:03 م
"حى برج العرب" بالإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للعيد ورصد مخالفات البناء خلال الجوله
الاسكندرية جاكلين منير

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قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية اليوم، بمتابعة أعمال تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ومتابعة جميع التجهيزات.

وأكدت جيهان مسعود على أن المركز اتخذ عدة إجراءات لاستقبال العيد من خلال رفع كفاءة الشوارع وإنارتها، خاصة نظافة الشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية للصلاة والحدائق، لافتة إلى أن المركز به أكثر من ساحة لأداء صلاه العيد تم بالفعل إقامتها، فضلاً عن تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

وقالت رئيس المركز إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر بعمل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أى مشكلات أو مخالفات والعمل على حلها بصورة فورية، ويتم أيضًا إلغاء كل الراحات الإسبوعية لعمال ومهندسى المركز وقيامهم بحملات دورية خلال أيام العيد حتى لا يتم البناء المخالف أثناء أيام العيد.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا بين المركز وبين مديرية التموين والطب البيطرى لشن حملات دورية على الأسواق والمحال التجارية لضبط أى مخالفات وللتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالإضافة إلى حملات دورية لرصد إقامة أى شوادر مخالفة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 


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