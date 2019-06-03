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حملات لضبط سيارات السرفيس غير الملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة.. صور

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:54 م
حملات لضبط سيارات السرفيس غير الملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة.. صور حملات لضبط سيارات السرفيس غير الملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بشن حملات بقطاعات المحافظة لضبط سيارات النقل الجماعى والميكروباصات المخالفة وغير الملتزمة بالتعريفات التى أقرتها المحافظة لخطوط السير وذلك خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك نظرًا لتلقى المحافظة شكاوى المواطنين بشان قيام بعض سائقى السيارات برفع التعريفة خلال أيام العيد لاستغلال المواطنين.

62019314525494-حملات لضبط سيارات السرفيس الغير ملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة (1)

ووجه راشد بالتركيز على السيارات بمواقف المحافظات والشوارع الرئيسية ومواجهة أى مخالفه للسيارات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين مشددًا على عدم السماح باستغلال المواطنين ماديًا .

 

كما ناشد راشد، مواطنى الجيزة الإبلاغ عن السيارات المخالفة والغير ملتزمة بالتعريفات المقررة عن طريق غرفه عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن إضافة إلى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة وممثلى جهاز السرفيس والمتواجدين طوال أيام عيد الفطر بالميادين والشوارع الرئيسية .

62019314525495-حملات لضبط سيارات السرفيس الغير ملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة (2)

ومن جانبه قام محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بحملة على موقف المنيب للأقاليم للتأكد من التزام سائقى الميكروباصات بالتعريفات المرورية خاصة وأن الموقف يشهد إقبالًا كبيرا من قبل المواطنين المتوجهين إلى محافظات الصعيد .

62019314525496-حملات لضبط سيارات السرفيس الغير ملتزمة بتعريفة الركوب فى الجيزة (3)

وتمكن جهاز السرفيس من ضبط 30 سيارة مخالفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم إضافة إلى قيام جهاز السرفيس بحمله لضبط السيارات المخالفة بشارعى ربيع الجيزى والبحر الأعظم.

 

الجيزة

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سيرفيس الجيزة

تعرفة الركوب

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