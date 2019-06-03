حريق منزل بأسيوط ولا خسائر فى الأرواح (صور)

شب قبل قليل حريق بالدور الأخير فى منزل بشارع محطة الصرف الصحى بغرب البلد بأسيوط، دون وقوع أى خسائر في الأرواح.

تلقى العميد حاتم الخشت، مأمور قسم أول أسيوط، إخطارًا بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق بالدور الأخير لأحد المنازل بشارع محطة الصرف الصحى بغرب أسيوط والعقار ملك المواطن "ع ، ف" مقيم بغرب البلد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ومحمد بشير رئيس حى غرب وعبدالرحمن توفيق مسئول الأزمات، وتم السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين عدم وجود خسائر فى الأرواح، وجارٍ معرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.