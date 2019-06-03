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خالد صلاح
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حركة الشباب تشن هجوما على القوات الخاصة الصومالية فى "شابيلى السفلى"

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:50 م
حركة الشباب تشن هجوما على القوات الخاصة الصومالية فى "شابيلى السفلى" حركة الشباب الصومالية - أرشيفية
أ ش أ

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شن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتطرفة، هجومًا على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الخاصة الصومالية فى منطقة "شابيلى" السفلى، اليوم الاثنين.

وذكرت إذعة (شابيلى) الصومالية، أن تبادل إطلاق النار استمر بين مسلحى الشباب وقوات داناب الخاصة، لساعات عديدة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الجانبين، وذلك حسبما أفاد سكان المنطقة.

وأضافت الشبكة، أن الهجوم يأتى فى أعقاب ساعات من انفجار قنبلة استهدفت قافلة للقوات الصومالية فى قرية "برير"، التى تبعد عن جنوب غرب العاصمة مقديشيو بنحو 60 كيلو مترا.

 


حركة الشباب الصومالة

جماعات متطرفة صومالية

الجيش الصومالى

قوات داناب الخاصة

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هجوم مسلح بالصومال

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