سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة 240 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات فى مدينة بدر 4 أيام

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:47 ص
حبس 3 متهمين بسرقة 240 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات فى مدينة بدر 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين، بسرقة خزينة بداخلها 240 ألف جنيه، من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من صاحب شركة للمقاولات، باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه، وبداخلها مبلغ 240 ألف جنيه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مورد مياه للشركة"، و"محاسب بالشركة"، و"ميكانيكى".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهمين الأول والثانى، بأنهما نظراً لطبيعة عملهما بالشركة محل البلاغ، وعلمهما بتواجد مبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بها، فخططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك اصطنعا نسخة من مفتاح الشركة، وتسليمها  للمتهم الثالث، الذى قام بدوره بالاستيلاء على الخزينة، وما بداخلها من مبالغ مالية، ثم توجه بها إلى مسكنه وتمكن من فتحها باستخدام "شاكوش" وأجنة حديدية، واستولى على المبلغ المالى، وتخلص من الخزينة الحديدية، بإلقائها بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم، وتم بإرشاد الأخير ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتم العثورعلى الخزينة الحديدية بمكان التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


سرقة

حبس

سرقة شركة مقاولات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا 500 ألف جنيه من مدرس فى المنوفية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:55 م

ضربات الأمن فى رمضان.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:39 م

سقوط 3 أشخاص وراء سرقة 240 ألف من خزينة شركة مقاولات فى مدينة بدر

الأحد، 02 يونيو 2019 12:28 م

ضبط 11 قضية سرقة ونشل ومخدرات داخل وسائل المواصلات خلال 24 ساعة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م

إحالة 3 متهمين بقتل صاحب شركة لسرقته للمحاكمة العاجلة

الأحد، 02 يونيو 2019 11:43 ص

حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمرج

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة