حبس مزارع وابنيه لحيازتهم أسلحة لفرض السيطرة على رى الأرض بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس مزارع ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر مع آخرين، وفرض السيطرة على تقسيم المجرى المائى الخاص برى الأرض الزراعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية للفحص.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مزارع 54 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخر مزارع، 32 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وآخرين لخلافات على تقسيم المياه ورغبته فى توسيع مجرى الرى الكائن بالأرض خاصته، وقيامه بالاستعانة ابنيه مزارعين 19 سنة، فى سبيل تنفيذ ذلك.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة نجليه 2 بندقية خرطوش، و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم الأسلحة من محل إقامتهم بدائرة مركز أبو المطامير، تمهيدًا لاستخدامها فى التشاجر مع جيرانهم فى الأرض الزراعية لفرض نفوذهم وسيطرتهم بالمنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.