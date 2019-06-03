سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بقتل خفير خاص بسبب خلافات بينهما بالواحات

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:18 م
حبس عاطل متهم بقتل خفير خاص بسبب خلافات بينهما بالواحات جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بقتل خفير خاص، وإصابة اثنين آخرين فى منطقة الواحات، بسبب خلافات بينه وبين الأول، بعدما وجهت له تهمة القتل، وحيازة سلاح نارى غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
تلقى قسم شرطة الواحات، بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية، ومقتل أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات، أن عاطل أطلق النار على خفير معين لتأمين موقع عمل، مما أسفر عن وفاته، كما أصاب اثنين آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

قتل

خفير خاص

الواحات

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة