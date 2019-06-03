حبس عاطل متهم بقتل خفير خاص بسبب خلافات بينهما بالواحات

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بقتل خفير خاص، وإصابة اثنين آخرين فى منطقة الواحات، بسبب خلافات بينه وبين الأول، بعدما وجهت له تهمة القتل، وحيازة سلاح نارى غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تلقى قسم شرطة الواحات، بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية، ومقتل أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات، أن عاطل أطلق النار على خفير معين لتأمين موقع عمل، مما أسفر عن وفاته، كما أصاب اثنين آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.