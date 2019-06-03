حبس عاطل بتهمة قتل جاره وضبط وإحضار لـ3 فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جارة فى مشاجرة بينهم، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغاً من مستشفى حلوان العام، يفيد بوصول "محمد. ع" ، 25 سنة، حداد، ومقيم بين العزبتين، جثة هامدة، نتيجة لإصابته بمجموعة طعنات نافدة بالجسم، وانتقل رجال المباحث للمكان و اتهم والد المتوفي كلاً من "محمود. ا"، و"عبد الفتاح. ا"، وأشقاءه رمضان، وإبراهيم، جميعهم مقيميون بنفس منطقة القتيل، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

وتم ضبط المتهم الثانى، وجار ضبط الأخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.