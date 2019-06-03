حالة الطقس اليوم الإثنين 3/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق بالأخص في الاغوار والبحر الميت والعقبة. بينما يكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة ، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلا: يكون الطقس مُعتدلاُ بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة والفجر في المناطق الجبلية والسهول، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً ومنعش ومائل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية ليلاً وفجراً. بينما يسود جو حار الى شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية .