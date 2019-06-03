سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الإثنين 3/6/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 3/6/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق بالأخص في الاغوار والبحر الميت والعقبة. بينما يكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة ، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وفي خليج العقبة،  الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلا: يكون الطقس مُعتدلاُ بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة والفجر في المناطق الجبلية والسهول، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً ومنعش ومائل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية ليلاً وفجراً. بينما يسود جو حار الى شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية .


الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقعات باستقرار الأحوال الجوية طوال أيام عيد الفطر.. الأرصاد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والشواطئ.. وطقس معتدل على كافة المدن الساحلية.. وحار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:58 م

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 02 يونيو 2019 11:23 ص

قبل عيد الفطر.. انخفاض طفيف بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع بمعدل درجتين.. الأرصاد: جو وقفة العيد لطيف على السواحل الشمالية.. وتوقعات بطقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة بين 36 و 37

السبت، 01 يونيو 2019 02:00 م

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 01 يونيو 2019 09:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة