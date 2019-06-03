سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جولدمان ساكس يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:56 م
جولدمان ساكس يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حقل غاز - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامى الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة فى حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة فى الدول الرئيسية الأعضاء فى أوبك سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.

 

وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط فى الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهى من كبار مصدرى الخام فى العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة أوبك.

 

ومُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية فى ستة أشهر فى مايو مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمي.

 

وقال البنك الأمريكى فى مذكرة "أخيرا تأثرت المعنويات فى سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط".

 

وتابع" نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامى المخاوف بشأن النمو القوى للإنتاج الأمريكى وزيادة المخزونات".

 

ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى فى ثلاثة أشهر اليوم وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأمريكى 52.11 دولار للبرميل.

 

وتابع البنك فى مذكرة بتاريخ الثانى من يونيو"نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح فى الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث".


اسعار النفط

النفط

اخبار الاقتصاد

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة