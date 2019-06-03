"جنايات سوهاج" تحيل أوراق عامل قتل شخصًا وشرع فى قتل والدته للمفتى

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال عوض، وأمانة سر السيد على بكر، إحالة أوراق المتهم "على.ع" 38 سنة، عامل الى فضيلة المفتى، لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.م" 25 سنة، والشروع فى قتل والدة المجنى عليه "اسكات.ح" 55 سنة بأن قام ، بإطلاق النار عليهما بسبب الخلاف على ميراث بدائرة مركز جرجا .

تعود أحداث القضية، إلى شهر فبراير من عام 2012، عندما تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من مستشفى جرجا المركزى، بوصول المجنى عليه عامل من قرية "البربا" جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية بالصدر والبطن، وإصابة والدته ، بطلق نارى أعلى فروة الرأس.

وكفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، وأن المجنى عليهما من أقاربه وقام بإطلاق النار عليهما من بندقية آلية كانت بحوزته بسبب خلافات على منزل ميراث ، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، و التي أصدرت حكمها السابق.