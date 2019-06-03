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توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن استعدادات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:54 ص
توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن استعدادات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الدكتورة نيفين جامع
كتب محمود راغب

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تستعد مصر لإطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى شهر يوليو 2019، والذى يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج، وهو فرصة جيدة لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم فى الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.

 

ويشتمل المؤتمر على عدد من المحاور يأتى فى طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.

 

وقالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز على استعداد لعمل ورشة عمل تشمل تقديم عرض توضيحى عن كافة الخدمات التى يقدمها الجهاز فى مجال تنمية المشروعات، وعرض ما أثمر عنه الجهاز من قصص نجاح عديدة حتى تكون مصدر حماس وتشجيع للمصريين بالخارج الراغبين فى التعاون مع الجهاز، فضلاً عن إقامة معرض لمنتجات بعض المشروعات المتميزة التى قام الجهاز بدعمها وتمويلها.

 

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، أنه سيتم عمل مذكرة تفاهم تستهدف محافظات الجمهورية المصدرة للهجرة غير الشرعية وتتضمن برامج للتوعية والتدريب، وإتاحة برامج تمويلية متخصصة لعمل مشروعات صغيرة وتوفير فرص بديلة لحث شباب هذه المحافظات على العزوف عن اللجوء للهجرة غير الشرعية.


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