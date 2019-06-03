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توزيع 50 ألف كيس قمامة بالمجان على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:24 م
توزيع 50 ألف كيس قمامة بالمجان على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة شوارع وميادين الجيزة تتجمل لاستقبال المواطنين فى العيد
كتب سيد الخلفاوى

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أنهت محافظة الجيزة أعمال تجميل وتطوير الحدائق والمتنزهات، لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين والتأكد من عدم وجود أى سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد مع التأكد من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

 

وأوضح راشد، فى بيان اليوم، أن هيئة النظافة والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع الوحدات ومديريات الخدمات يرأسها احد المسئولين ممن لديهم القدرة على التصرف فى مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من الأحداث وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أى أحداث .

 

كما وجه راشد بالالتزام بتواجد مسئولين على مستوى عالى من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية فى مواقعهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل الخدمات كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

 

وشملت حملات النظافة شوارع السكرى ببين السرايات ومنطقة مصطفى محمود بمتفرعاتها وشارع التحرير والنيل تحت إشراف اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى إضافة إلى شوارع وادى النيل ومحمود بدر الدين وشرق الترسانه وصلاح جاهين من شارع أحمد عرابى حتى محور 26 يوليو وميدان الحجاز ودجله والإسراء بقيادة اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة.

 

كما تم تنفيذ حملات بمنطقة المجزر الآلى وطريق اللبينى والمنصورية والسيسى ومن القطعة 26 ب بهضبة الأهرام ومنشأة البكارى وكفر غطاطى بإشراف من العميد إيهاب مكاوى رئيس حى الهرم وشوارع الملكة والعشرين والملك فيصل وكفر طهرمس وعبد العال والزمر بإشراف من أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور .

 

وشملت حملات النظافة بالمراكز قرية الجلاتمة و الجزاية والمنصورية وبرقاش وأبو غالب وبنى سلامة وكفر حجازى والشارع الرئيسى وكوبرى نكلا بمشاركة العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وشارع الساحة ودهان أسوار شركة السكر ومستشفى الحوامدية وطريق مصر أسيوط وشارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وطراد النيل بإشراف من إشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية .

 

كما تم تنفيذ حملات نظافة بقرى صول وكفر قنديل بأطفيح إلى جانب رفع المخلفات بطريق أسيوط الزراعى بالعياط .

 


محافظة الجيزة

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