توريد 141 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع محافظة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019، للصوامع والهناجر والشون بقرى ومراكز المحافظه بلغ 141 ألف و 742 طن قمح، حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع":أن إجراءات تسليم محصول القمح من المزارعين تتم بسهولة ويسر مع تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء عملية التوريد ووفقًا لما قرره اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ حيث استقبل البنك الزراعى المصري، 58775 طنا و840 كيلو قمح، بينما تم توريد 30100 طنا و661 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و51458 أطنان و595 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده 141742طنا و380 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، للعام 2018 / 2019، مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أى عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.