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تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:32 م
تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
كتب - محمد السيد

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قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إنها انطلاقاً من حرص الهيئة علي حق المواطن المصري في مشاهدة الاحداث والبطولات الرياضية المقامة علي ارض مصر، معلنة بذل كل الجهود  لتقوية شارة البث الارضي ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة.
 
وأشار البيان الصادر عن الهيئة اليوم الأثنين، إلى قيام قطاع الهندسة الاذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الاخري بتحديث مراكز البث والارسال لتقوية البث الارضي استعدادا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري.
 
وأكدت الوطنية للاعلام علي انها تمتلك حق البث الارضى لكافة الاحداث والتظاهرات الفنية او الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية التي تقام علي أرض مصر بمقتضى القانون و ان حق امتلاك شارة البث  بالقطر المصري هو حق اصيل لها طبقا للقانون .
 
وتمنت الوطنية للاعلام لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.
 
وقد تمت تقوية إشارة قناة "تايم سبورت" التى ستقوم ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية "أرضياً"، بحيث تكون المباريات متاحة بجودة عالية، مثل بقية القنوات الفضائية.
 

 


الوطنية للاعلام

الكرة المصرية

بطولة افريقيا

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المناسبات

اليوم السابع بلس

تايم سبورت

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