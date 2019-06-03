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تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لاستادى الدفاع الجوى والسلام استعدادا لأمم أفريقيا

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:41 م
تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لاستادى الدفاع الجوى والسلام استعدادا لأمم أفريقيا مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استادى السلام، والدفاع الجوى، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى ستقام فى مصر الشهر الجارى.

 

وخلال الزيارة تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت فى استاد الدفاع الجوى، الذى يتسع لنحو 30 ألفا من الجمهور، وقد شملت تلك الأعمال أرضية الملعب والمضمار، ومدرجات الإعلاميين، والبوابات الرئيسية والفرعية، ودورات مياه الجماهير، وغرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف الإسعاف بالاستاد، كما تضمنت الأعمال زيادة عدد كراسى المقصورة الرئيسية، وكذا كراسى اللاعبين، فضلًا عن دعم شبكة الواى فاى بالاستاد.

 

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، أعمال التطوير التى تمت بإستاد السلام، والتى شملت ايضًا أرضية الملعب، وابراج الإنارة، وقاعات الـ VIP، ومدرجات الجماهير والإعلاميين، فضلًا عن غرف خلع ملابس اللاعبين، والمركز الصحفى والإعلامى، ودورات مياه الجماهير، وما تم فيما يتعلق بالكاميرات وغرف المراقبة الخاصة بالاستاد.

 

وفى ختام الجولة، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية المشاركة فى الإعداد وتنظيم البطولة، ومساهماتهم فى الانتهاء من مختلف الاستعدادات الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بالمنشآت الرياضية التى ستقام على أرضها مباريات البطولة، وذلك سعيًا لإظهار مصر بالصورة المشرفة، والتأكيد على مدى قدرتها على استضافة تلك الأحداث الرياضية المهمة.


استاذ الدفاع الجوى

كاس الامم الافريقية

مصطفى مدبولى

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