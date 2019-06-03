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تعيين مدير جديد للديوان المركزى لقمع الفساد فى الجزائر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:36 م
تعيين مدير جديد للديوان المركزى لقمع الفساد فى الجزائر وزير العدل الجزائرى سليمان براهمى
أ ش أ

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عين، اليوم الاثنين، مختار لخضارى مديرا عاما جديدا للديوان المركزى لقمع الفساد بالجزائر، وذلك تحت إشراف وزير العدل سليمان براهمى.

وأكد لخضارى أن النجاح فى أداء مهمته يستلزم تضافر الجهود ومساعدة جميع الإطارات فى الوزارة والهيئات ذات الصلة بنشاط الديوان.

يذكر أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون الصادر فى 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمعدل فى 2010، حيث أنـشأ الديوان المركزى لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحرى فى مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمى موسع لكامل الأراضى الجزائرية.

ويضم الديوان ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن موظفين عموميين لديهم كفاءات فى مجال مكافحة الفساد.

 


قمع الفساد فى الجزائر

الحكومة الجزائرية

الثورة الجزائرية

وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية

وزارة الداخلية الجزائرية

وزير العدل الجزائرى

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