تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم، الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية" .

وتكون غرة شهر شوال 1440هـ فلكيا يوم غدا، الثلاثاء، الموافق 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وتستطلع اليوم دار الإفتاء بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية وهيئة المساحة هلال شوال، حيث تستطلع عدة لجان بمناطق مختلفة هلال شوال، وترفع تقريرا للمفتى الذى بدوره سيعلن الرؤية الشرعية لهلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك.

وينشر "اليوم السابع" وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى:

القاهرة 5:19

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

طور سيناء 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16