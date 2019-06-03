سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على كيفية تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:00 ص
تعرف على كيفية تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يدفع قسم مكافحة العنف ضد المرأة ومديريات الأمن بالشرطة النسائية بالشوارع، للمشاركة فى تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة، لمنع مضايقة السيدات والفتيات أثناء الاحتفال بالأعياد.

وتنتشر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما والحدائق العامة والميادين لتأمين الفتيات والسيدات.

وتشهد البلاد حالة من الاستنفار الأمنى خلال هذه الأيام لتأمين مؤسسات الدولة تزامناً مع عيد الفطر، فضلاً عن الانتشار الشرطى فى الشوارع، واستمرار توجيه الحملات الأمنية بشكل مستمرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.


تحرش

شرطة نسائية

حملات امنية

تامين العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة