تعرف على كيفية تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر

كتب محمود عبد الراضي

يدفع قسم مكافحة العنف ضد المرأة ومديريات الأمن بالشرطة النسائية بالشوارع، للمشاركة فى تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة، لمنع مضايقة السيدات والفتيات أثناء الاحتفال بالأعياد.

وتنتشر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما والحدائق العامة والميادين لتأمين الفتيات والسيدات.

وتشهد البلاد حالة من الاستنفار الأمنى خلال هذه الأيام لتأمين مؤسسات الدولة تزامناً مع عيد الفطر، فضلاً عن الانتشار الشرطى فى الشوارع، واستمرار توجيه الحملات الأمنية بشكل مستمرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.