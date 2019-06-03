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تعرف على عقوبة نقل المواد والسلع المحظورة على الطرق فى قانون المرور الجديد

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة نقل المواد والسلع المحظورة على الطرق فى قانون المرور الجديد حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يتضمن قانون المرور الجديد عقوبات رادعة للمخالفات التى يرتكبها السائق أو تتضمنها المركبة، وتكون العقوبة فى شكل غرامة أو حبس أو بالعقوبتين مع وذلك بعد استنفاذ السائق الـ 50 نقطة مرورية فى مخالفات سابقة والتى لا يعاقب عليها.
 
ومن المخالفات التى يعاقب عليها قانون المرور الخاضع حاليا للمناقشة ما يلى:
 

- نقل مواد أو سلع محظورة

فرض قانون المرور الجديد العديد من المخالفات المرورية فى الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما
 

- كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات

أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه
 
 

قانون المرور الجديد

مخالفات مرورية

السير على الطرق

نقل سلع محظورة

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