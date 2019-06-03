تعرف على حصاد النشاطات الدعوية لمديرية أوقاف الأقصر فى شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل العام والدعوى بمديرية أوقاف الأقصر، خلال شهر رمضان المبارك، تم تنظيم عشرات الفعاليات والدروس الدينية بمختلف مساجد المحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الشهر المبارك وحتي الآن، تنفيذ شعيره الاعتكاف فى أكثر من 40 مسجدا مخصصه للاعتكاف من قبل الوزارة، وتم إعتماد 49 ساحه معدة لصلاة عيد الفطر من قبل الوزارة، وإقامة 80 ندوه كبرى يومى الأحد والخميس من كل أسبوع بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة 20 أمسية كبرى تعقد كل يوم ثلاثاء على مستوى المساجد بالمحافظة، وإقامة 19100 خاطرة رمضانية خلال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تنظيم 3820 قافله دعويه كل يوم اثنين بعد صلاه العصر خلال الشهر الفضيل، و3820 درس راحه كل يوم أربعاء بعد صلاه العصر خلال الشهر الفضيل، وإقامة والإشراف على 5 مسابقات قرآنية كبرى خلال الشهر الفضيل، وإقامة 20 ملتقى فكرى بمعدل 240 ندوه أسبوعيا وبمعدل 960 ندوه خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 40 مدرسه قرآنية على مستوى المحافظه يرتادها المئات من الطلبه لحفظ القرآن الكريم، وهناك أكثر من 1700 مسجد أقيمت بها صلاه التروايح على مستوى محافظة الأقصر أديت بها الصلاة بها، وكان يؤم المصلين العلماء بالمديرية من أئمة وخطباء مكافأة مرخص لهم بمختلف درجاتهم.