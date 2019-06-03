تعرف على استعدادات وأسعار تذاكر دخول حدائق القناطر الخيرية فى العيد

القليوبية إبراهيم سالم

انهت إدارة الرى بمدينة القناطر الخيرية برئاسة المهندس محمد الصادق، استعدادها لاستقبال عيد الفطر، من خلال تطوير حدائق المدينة، لاستقبال المواطنين بكثافة لقضاء أيام العيد وخاصة بعد أعمال التطوير التى شهدتها الحديقة مؤخرا.

وفى هذا السياق، أكد المهندس محمد الصادق مدير عام إدارة الرى بالقناطر، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات فى العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة رى الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هى "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين كالتالى:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ 10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية بـ "5 جنيهات" أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهى ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم فى كرنفال شعبى للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.



استعداد القناطر الخيرية



استعداد القناطر الخيرية