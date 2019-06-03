سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات وأسعار تذاكر دخول حدائق القناطر الخيرية فى العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:22 م
تعرف على استعدادات وأسعار تذاكر دخول حدائق القناطر الخيرية فى العيد استعدادات القناطر الخيرية لعيد الفطر المبارك
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انهت إدارة الرى بمدينة القناطر الخيرية برئاسة المهندس محمد الصادق، استعدادها لاستقبال عيد الفطر، من خلال تطوير حدائق المدينة، لاستقبال المواطنين بكثافة لقضاء أيام العيد وخاصة بعد أعمال التطوير التى شهدتها الحديقة مؤخرا.

وفى هذا السياق، أكد المهندس محمد الصادق مدير عام إدارة الرى بالقناطر، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات فى العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة رى الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هى "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين كالتالى:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ 10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية بـ "5 جنيهات" أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهى ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم فى كرنفال شعبى للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.

استعداد القناطر الخيرية (1)
استعداد القناطر الخيرية 

 

استعداد القناطر الخيرية (3)
استعداد القناطر الخيرية 

 

استعداد القناطر الخيرية (4)
استعداد القناطر الخيرية 

 


اخبار القليوبية

القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

عيد الفطر المبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة