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بنظام تسليم المفتاح..

ترسية مشروع البولى بيوتادايين بايثيدكو لتحالف شركتى بتروجت وسايبم الإيطالية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:57 ص
ترسية مشروع البولى بيوتادايين بايثيدكو لتحالف شركتى بتروجت وسايبم الإيطالية حقل بترول - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

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فى إطار استراتيجية وزارة البترول للإسراع بتنفيذ مشروعات إنتاجية جديدة للبتروكيماويات تسهم فى زيادة القيمة المضافة وتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير، تم ترسية أعمال تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعى " البولى بيوتادايين " بمجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية على تحالف شركتى بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول و سايبم اس بى إيه الإيطالية كمقاول عام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى قارة أفريقيا بتكلفة استثمارية أكثر من 150 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالى 36 ألف طن من المطاط الصناعى " البولى بيوتادايين " والذى يدخل فى العديد من الصناعات منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.

 

وأكد مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية، على أن المشروع الجديد يمثل إضافة توسعية مهمة لمجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2016، ويعد أحد مشروعات برنامج عمل وزارة البترول الجارى تنفيذه لتطوير وتحديث صناعة البتروكيماويات بإشراف ومتابعة من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تنفيذا لرؤية القيادة السياسية للتوسع فى المشروعات الصناعية التى تسهم فى تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة البترول والغاز.

 

وأشار المسئول، إلى أن المشروع الجديد يتوافر له مميزات عديدة تسهم فى سرعة إنجازه وانطلاقه بعد التنفيذ فى مقدمتها توافر مدخلات إنتاجه من مادة البيوتادايين التى ينتجها حاليًا مجمع ايثيدكو بما يؤدى إلى تعظيم العائد الاقتصادى والقيمة المضافة والاستغلال الأمثل لها كمدخلات إنتاج فى مشروع صناعى جديد بدلا من تصديرها، إلى جانب توافر المرافق اللازمة للمشروع والانتهاء من الحصول على رخصة إنشائه من إحدى الشركات العالمية المتخصصة وتوافر الكوادر المصرية المؤهلة فنيا وتكنولوجيا والتى تقوم بتشغيل مجمع ايثيدكو .


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