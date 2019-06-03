سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

ترامب وميلانيا يحضران مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث بقصر باكنجهام

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:19 م
ترامب وميلانيا يحضران مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث بقصر باكنجهام دونالد ترامب وميلانيا برفقة الملكة إليزابيث الثانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الاثنين، إلى قصر باكنجهام فى بريطانيا، لحضور مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث والعائلة الملكية.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مسئول بالبيت الأبيض، أن إيفانكا ترامب، ستشارك إلى جانب والدها فى مائدة الأعمال المستديرة بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، يوم غد الثلاثاء، وأضافت أن أشقاء إيفانكا سافروا برفقة والدهم إلى العاصمة لندن، ومن المتوقع حضورهم مأدبة الطعام الرسمية هذا المساء فى قصر باكنجهام.

وكان الرئيس الأمريكى ترامب قد التقى مسبقاً بولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز فى المقر الملكى بلندن "كلارنس هاوس"، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا، ومن المقرر أن يلتقى ترامب برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، غدا الثلاثاء، وسيُطرح ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية ضمن أولوية الموضوعات التى سيبحثها الجانبان.

 


دونالد ترامب

ميلانيا ترامب

ايفانكا ترامب

زيارة ترامب لبريطانيا

شركة هواوى الصينية

قصر باكنجهام

تيريزا ماى

رئيس وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مراسم استقبال ملكى للرئيس الأمريكى وزوجته فى قصر باكنجهام.. ترامب يستعرض الحرس الملكى وميلانيا تتألق بالأبيض.. مأدبة طعام مع الملكة.. والمظاهرات المرتقبة قد تعكر صفو اللقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:59 م

ولى عهد بريطانيا يلتقى دونالد ترامب بالمقر الملكى فى لندن

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:05 م

كوشنر ينفى التحدث بشأن تصريحه الأمنى مع ترامب

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:23 م

انطلاق المظاهرات فى لندن اعتراضا على زيارة ترامب

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:23 م

صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:13 م

الملكة إليزابيث تصطحب ترامب فى زيارة لكاتدرائية ويستمنستر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:58 م

صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:47 م

ميلانيا ترامب وفيليب ماى يشهدان حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:48 م

بعد دعمه لجونسون.. كيف يحاول ترامب نشر نموذجه السياسى حول العالم؟.. الرئيس الأمريكى يسعى لاستنساخ نماذج تحمل نفس جيناته للسيطرة على العالم.. والتوافق الأيديولوجى لا يكفى لدعم حلفائه فى كل مناطق العالم

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة