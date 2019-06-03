ترامب وميلانيا يحضران مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث بقصر باكنجهام

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الاثنين، إلى قصر باكنجهام فى بريطانيا، لحضور مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث والعائلة الملكية.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مسئول بالبيت الأبيض، أن إيفانكا ترامب، ستشارك إلى جانب والدها فى مائدة الأعمال المستديرة بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، يوم غد الثلاثاء، وأضافت أن أشقاء إيفانكا سافروا برفقة والدهم إلى العاصمة لندن، ومن المتوقع حضورهم مأدبة الطعام الرسمية هذا المساء فى قصر باكنجهام.

وكان الرئيس الأمريكى ترامب قد التقى مسبقاً بولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز فى المقر الملكى بلندن "كلارنس هاوس"، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا، ومن المقرر أن يلتقى ترامب برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، غدا الثلاثاء، وسيُطرح ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية ضمن أولوية الموضوعات التى سيبحثها الجانبان.