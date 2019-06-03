ترامب وزوجته ميلانيا يغادران الولايات المتحدة فى طريقهما إلى لندن

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا فى البيت الأبيض، قبل مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية متجها إلى لندن برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب.



ترامب وميلانيا

ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا، بريطانيا فى الفترة بين الثالث والخامس من يونيو، وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية فى قصر بكنجهام.



ترامب وميلانيا أثناء ركوب الطائرة

وجاءت الدعوة من الملكة إليزابيث لكن القرار اتخذه ساسة بالنيابة عنها، وسيكون هذا الاستقبال هو الأكبر الذى تمنحه بريطانيا لمسؤول كبير.



الرئيس الأمريكى



المؤتمر لصحفى لترامب قبل السفر



ترامب خلال المؤتمر الصحفى



ترامب وميلانيا قبل المغادرة



ترامب وميلانيا يغادران الولايات المتحدة



ترامب يودع حضور المؤتمر



ترامب



جانب من المؤتمر



دونالد ترامب



مغادرة ترامب وزوجته