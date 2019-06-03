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ترامب: المستشار الاقتصادى سيترك منصبه قريبا

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:05 ص
ترامب: المستشار الاقتصادى سيترك منصبه قريبا ترامب
واشنطن(أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن مستشاره الاقتصادى كيفن هاسيت سيترك منصبه قريبا، دون إيضاح أى أسباب .

وأضاف ترامب - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، " كيفن هاسيت، الذى قام بعمل رائع بالنسبة لى وللإدارة، سيغادر قريبا .. وسيتم تسمية بديلة له بمجرد عودتى إلى الولايات المتحدة "، واصفا هاسيت بأنه "صديق حقيقى".

ويعتبر هاسيت هو الأحدث ضمن سلسلة مسئولين رفيعى المستوى فى البيت الأبيض، والإدارة الأمريكية يغادرون مناصبهم منذ تولى ترامب منصبه فى يناير 2017، وتأتى مغادرة هاسيت الوشيكة فى وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توترا مع بعض شركائها التجاريين.

يذكر أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكى بريطانيا فى وقت لاحق اليوم فى إطار جولة أوروبية تشمل فرنسا وإيرلندا وتستمر ثلاثة أيام.

 


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امريكا

كيفن هاسيت

المستشار الاقتصادى الامريكى

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