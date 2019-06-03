سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:52 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 0.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1434.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 654 ألف سهم، بقيمة قدرها 238 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.74%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بصعود 3 أسهم

الأحد، 02 يونيو 2019 02:35 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم بنك الأهلى المتحد

الأحد، 02 يونيو 2019 10:44 ص

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات

الخميس، 30 مايو 2019 02:46 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين الوطنى

الخميس، 30 مايو 2019 10:33 ص

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة