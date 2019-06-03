تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 0.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1434.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 654 ألف سهم، بقيمة قدرها 238 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.74%.