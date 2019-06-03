تحرير 225 محضر إشغال وتنفيذ 45 إزالة فورية بحملة مكبرة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة، والعميد وليد شنن مدير إدارة المرافق بالمحافظة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والرائد سامي حسن شرطة المرافق، والنقيب محمد عنتر مركز الشرطة، وحسن الشوري رئيس وحدة أبو زعبل، ونجاح عبد المحسن ومحمود طلعت وخميس حسن ادارة الاشغالات، حملة إزالة مكبرة بشوارع المدينة.

ومن ناحيته أكد طلال ربيع نائب رئيس المدينة، أنه تم إزالة بعض التعديات والأسوار والبروز والتندات بميدان أبو زعبل وطريق السكة الحديد حتي الكوبري وطريق المصرف المغطى، حتي مدخل الكنيسة وطريق مزلقان السكة الحديد، وتم إزالة بعض الاكشاك المخالفة بدون ترخيص.

وأضاف "طلال"، أنه تم تحرير 21 محضر إشغال، و45 محضر إزالة فورية، و52 محضر وصلات كهربائية، و67 محضر اعلانات مخالفة، و8 محاضر أكشاك مخالفة، و15 محضر غرز شاي، و5 محاضر إلقاء مخلفات، و57 محضر إزالة لبائع متجول، كما تم رفع 10 أطنان مخلفات، وتم عمل الاجراءات القانونية للمخالفين لعدم التعدي علي الطريق العام.