تجهيز 15 ساحة لصلاة عيد الفطر بميدان المساجد بجمرك الإسكندرية

تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، حددت إدارة أوقاف الجمرك ساحات صلاة عيد الفطر بعدد 15 ساحة بنطاق الحى، كما كلفت مديرية الأوقاف برئاسة محمد خشبة عددا من الخطباء والشيوخ المميزين لصلاة عيد الفطر المبارك.

والساحات المُخصصة للصلاة بحى الجمرك هى: مسجد المرسى أبى العباس المرسى وسيقوم بالصلاة وإلقاء الخطبة فضيلة الشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وساحة مسجد البردى بشارع عبد المنعم باللبان وساحة مسجد شلتوت بحارة اليهود ومسجد الروضة بشارع فرنسا مسجد العمرى بأبى الدرداء ومسجد خطاب بشارع صفر فى رأس التين مسجد الفحام بكوم الناضورة ومسجد الحافى بشارع جلال رمضان فى رأس التين.

وأيضًا مسجد أبناء سلمون بشارع النصر ومسجد الحامدين بشارع فرنسا ومسجد العدوى بالجمرك باب1 ومسجد جمعية السيالة بالأنفوشى ومسجد الشومانى بشارع الفراهدة باللبان وأخيرا مسجد البدن بشارع الشمرلى ومسجد البرسيجى بشارع الترسانة فى رأس التين.