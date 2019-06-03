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تجهيز لجان الثانوية العامة بشمال سيناء لإستقبال الملاحظين

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:17 م
تجهيز لجان الثانوية العامة بشمال سيناء لإستقبال الملاحظين استراحات الثانوية العامة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت مديرية تعليم شمال سيناء ومجالس المدن اليوم إجراءات تجهيز الاستراحات لاستقبال مراقبي امتحانات الثانوية العامة .

واعلن مجلس مدينة بئر العبد،  أنه  تم متابعة تجهيز لجان امتحانات الثانوية، وقام  سليمان فرج نائب رئيس مدينة بئر العبد اليوم الاثنين، بمتابعه التجهيزات والوقوف علي مدي جاهزية الاستراحات واللجان  وسرعه تلاشي السلبيات.

واعلنت مديرية التربية والتعليم  بشمال سيناء ، أنه يبلغ عدد طلبة الثانوية العامة  3011 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد اللجان 11 لجنة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد.

وكانت محافظة شمال سيناء اعلنت امس انه تم التوجيه برفع كفاءة المدارس التي بها لجان والمناطق المحيطة  بها بجانب قيام شركة المياه بملي الخزانات الخاصة بالمدارس التي ستجرى فيها الامتحانات بالمياه.

امتحانات الثانوية بشمال سيناء (5)
امتحانات الثانوية بشمال سيناء 

 

امتحانات الثانوية بشمال سيناء (1)
امتحانات الثانوية بشمال سيناء 

 

امتحانات الثانوية بشمال سيناء (2)
امتحانات الثانوية بشمال سيناء 

 

امتحانات الثانوية بشمال سيناء (3)
امتحانات الثانوية بشمال سيناء 

 


شمال سيناء

الثانوية العامة

بئر العبد

امتحانات الثانوية

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