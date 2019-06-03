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تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:49 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16951 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1518 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 450 نقطة.


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