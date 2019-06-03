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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:44 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13734 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 16947 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 595 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1516 نقطة.


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