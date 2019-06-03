تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13734 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 16947 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 595 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1516 نقطة.
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