تايوان تحث الصين على إبداء "الأسف" على قمع احتجاجات تيانانمين

(رويترز)

قالت تايوان اليوم الاثنين، إنه يجب على الصين أن "تأسف بشكل صادق" على القمع الدامى لاحتجاجات طالبت بالديمقراطية فى ميدان تيانانمين بالعاصمة الصينية بكين قبل 30 عاما، فيما قالت صحيفة صينية إنه لا يوجد فى الصين من يهتم بالخوض فى الماضى.

ويحل يوم الثلاثاء ذكرى مرور 30 عاما على إطلاق القوات الصينية النار لإنهاء اضطرابات كان يقودها طلاب. وتحظر السلطات الصينية أي إحياء علني لذكرى هذا الحدث في البر الرئيسي ولم تعلن مطلقا العدد الكامل للقتلى الذين سقطوا خلاله. وتقول تقديرات لجماعات لحقوق الإنسان وشهود أن العدد يتراوح بين عدة مئات وعدة آلاف.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، في بيان من المرجح أن يثير غضب الصين "على الصين أن تأسف بشكل صادق على حادث 4 يونيو وأن تبادر بالعمل من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.

"وننصح بشكل جدي السلطات الصينية على مواجهة هذا الخطأ التاريخي وأن تعتذر بشكل صادق بأسرع ما يمكن".

وقال المجلس إن بكين روت أكاذيب للتستر على أحداث 1989 وتشويه الحقيقة.

وبينما لم يصدر رد فعل حتى الآن من بكين، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز واسعة الانتشار في مقال افتتاحي في النسخة الإنجليزية من موقعها الإلكتروني أن واقعة الرابع من يونيو حزيران "حصنت الصين من الفوضى".

وأضافت "ومع ذلك، فإن كل هذه الضوضاء لن يكون لها تأثير فعلي على المجتمع الصيني. كل ما تقوم به القوى الخارجية يذهب هباء".

وقالت تساي إينج وين رئيسة تايوان إن واقعة ميدان تيانانمين كانت "نقطة تحول تاريخية" بالنسبة للصين التي اتخذت بعد ذلك مسارا مختلفا للتطور الديمقراطي.

وأضافت خلال لقاء مع ناشطين حقوقيين من أنحاء العالم "مع الأسف الشديد، فإنه رغم تقدم الصين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لا تزال حقوق الإنسان والحرية هناك تتعرض للقمع".

ونقل بيان صدر عن المكتب الرئاسي عن تساي قولها "نهتم أيضا بالتطور الديمقراطي وحقوق الإنسان فى بر الصين الرئيسي ونأمل في أن تمضي الصين فى هذا الطريق".

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنج خه دافع أمس الأحد عن تعامل بكين في حادث ميدان تيانانمين، قائلا إن الحكومة "كانت حاسمة في وقف الفوضى" فى اعتراف رسمى نادر بأحداث الرابع من يونيو.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسى فى تايوان إن مثل هذه التصريحات المدافعة عن تعامل الجيش الصيني مع الاحتجاجات أمر "لا يصدق".