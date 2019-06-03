سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايوان تحث الصين على إبداء "الأسف" على قمع احتجاجات تيانانمين

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:43 ص
تايوان تحث الصين على إبداء "الأسف" على قمع احتجاجات تيانانمين وزير الدفاع الصيني وي فنج
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت تايوان اليوم الاثنين، إنه يجب على الصين أن "تأسف بشكل صادق" على القمع الدامى لاحتجاجات طالبت بالديمقراطية فى ميدان تيانانمين بالعاصمة الصينية بكين قبل 30 عاما، فيما قالت صحيفة صينية إنه لا يوجد فى الصين من يهتم بالخوض فى الماضى.

 

ويحل يوم الثلاثاء ذكرى مرور 30 عاما على إطلاق القوات الصينية النار لإنهاء اضطرابات كان يقودها طلاب. وتحظر السلطات الصينية أي إحياء علني لذكرى هذا الحدث في البر الرئيسي ولم تعلن مطلقا العدد الكامل للقتلى الذين سقطوا خلاله. وتقول تقديرات لجماعات لحقوق الإنسان وشهود أن العدد يتراوح بين عدة مئات وعدة آلاف.

 

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، في بيان من المرجح أن يثير غضب الصين "على الصين أن تأسف بشكل صادق على حادث 4 يونيو وأن تبادر بالعمل من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.

 

"وننصح بشكل جدي السلطات الصينية على مواجهة هذا الخطأ التاريخي وأن تعتذر بشكل صادق بأسرع ما يمكن".

 

وقال المجلس إن بكين روت أكاذيب للتستر على أحداث 1989 وتشويه الحقيقة.

 

وبينما لم يصدر رد فعل حتى الآن من بكين، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز واسعة الانتشار في مقال افتتاحي في النسخة الإنجليزية من موقعها الإلكتروني أن واقعة الرابع من يونيو حزيران "حصنت الصين من الفوضى".

 

وأضافت "ومع ذلك، فإن كل هذه الضوضاء لن يكون لها تأثير فعلي على المجتمع الصيني. كل ما تقوم به القوى الخارجية يذهب هباء".

 

وقالت تساي إينج وين رئيسة تايوان إن واقعة ميدان تيانانمين كانت "نقطة تحول تاريخية" بالنسبة للصين التي اتخذت بعد ذلك مسارا مختلفا للتطور الديمقراطي.

 

وأضافت خلال لقاء مع ناشطين حقوقيين من أنحاء العالم "مع الأسف الشديد، فإنه رغم تقدم الصين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لا تزال حقوق الإنسان والحرية هناك تتعرض للقمع".

 

ونقل بيان صدر عن المكتب الرئاسي عن تساي قولها "نهتم أيضا بالتطور الديمقراطي وحقوق الإنسان فى بر الصين الرئيسي ونأمل في أن تمضي الصين فى هذا الطريق".

 

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنج خه دافع أمس الأحد عن تعامل بكين في حادث ميدان تيانانمين، قائلا إن الحكومة "كانت حاسمة في وقف الفوضى" فى اعتراف رسمى نادر بأحداث الرابع من يونيو.

 

وقال مجلس شؤون البر الرئيسى فى تايوان إن مثل هذه التصريحات المدافعة عن تعامل الجيش الصيني مع الاحتجاجات أمر "لا يصدق".


الصين

وزير الدفاع الصينى

تايوان

تيانانمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة