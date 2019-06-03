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تأمين المراكب النيلية وتركيز الأتوبيسات بأماكن المتنزهات خلال العيد بالقاهرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:33 م
تأمين المراكب النيلية وتركيز الأتوبيسات بأماكن المتنزهات خلال العيد بالقاهرة مراكب نيلية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد عبدالعال، على اللواء مهندس رزق على، رئيس هيئة النقل العام، بضرورة توفير خدمات النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة خاصة فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد وكذلك القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى القيام برحلات نيلية .

ووجه خالد عبد العال، شرطة المسطحات والبيئة لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسى والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدنى وتعيين الخدمات الأمنية على المراسى النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد وإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير فى مياه النيل.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام فى المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث ليقوم بخدمة حدائق "الدولية والأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان"، بالاضافة الى خدمات منطقة القلعة وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، إلى جانب عدد من الوحدات النهرية السياحية والعادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان .

وأضاف رئيس الهيئة، أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكترونى للسيارات "G.P.S" التى تحقق المزيد من احكام السيطرة والمراقبة.

 


عيد الفطر

هيئة النقل العام

حدائق القاهرة

المراكب النيلية

المراكب النيلية فى القاهرة

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