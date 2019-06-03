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تأجيل دعوى عدم تبعية مستشفى سعاد كفافى لـ"التعليم العالى" لـ7 يوليو المقبل

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:25 م
تأجيل دعوى عدم تبعية مستشفى سعاد كفافى لـ"التعليم العالى" لـ7 يوليو المقبل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من يحيى عبد المجيد المحامى، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي"، لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو لوزارة الصحة، لجلسة 7 يوليو المقبل.

 

وقال "عبد المجيد"، فى دعواه، إن قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة؛ جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعى وفق القانون، الذى يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشرى بإنشاء مستشفى جامعى لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

 

وتابع المحامى، أن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائى الصادر لصالحها فى 2001 الذى يلزم وزارة التعليم العالى بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشرى، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعى حسب اشتراطات القانون، كما أنَّه قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشرى بالجامعة.


مجلس الدولة

مستشفي جامعة مصر

سعاد كفافي

الحوادث

الإداري

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