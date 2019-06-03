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بعد قرار تشكيله.. تعرف على مهام المجلس الأعلى للتمور فى 10 معلومات

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:00 ص
بعد قرار تشكيله.. تعرف على مهام المجلس الأعلى للتمور فى 10 معلومات التمر - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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بعد أن قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاستها، وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجًا للتمور على مستوى الجمهورية، يقدم "اليوم السابع" أهم 5 معلومات عن مهام المجلس .

 

- يهدف للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية.

- نقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الإبتكار فى قطاع التمور

- حل مشكلات المنتجين والمصنعين والمصدرين وزيادة الصادرات.

- زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة.

- وضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات.

- وضع خريطة الأصناف للتمور المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها.

- وضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات.

- الترويج لاستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات.

- إنشاء المناطق اللوجستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة

- استحداث آلية للتواصل مع كل أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية


صناعة التمور

المجلس الاعلى للتمور

البلح

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