بعد قرار تشكيله.. تعرف على مهام المجلس الأعلى للتمور فى 10 معلومات

بعد أن قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاستها، وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجًا للتمور على مستوى الجمهورية، يقدم "اليوم السابع" أهم 5 معلومات عن مهام المجلس .
- يهدف للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية.
- نقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الإبتكار فى قطاع التمور
- حل مشكلات المنتجين والمصنعين والمصدرين وزيادة الصادرات.
- زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة.
- وضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات.
- وضع خريطة الأصناف للتمور المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها.
- وضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات.
- الترويج لاستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات.
- إنشاء المناطق اللوجستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة
- استحداث آلية للتواصل مع كل أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية
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