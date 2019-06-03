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بسبب الهجرة.. ترامب: المكسيك تستغل الولايات المتحدة وتأخذ ولا تعطى أبدًا

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:02 ص
بسبب الهجرة.. ترامب: المكسيك تستغل الولايات المتحدة وتأخذ ولا تعطى أبدًا ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن المكسيك تستغل بلاده بسبب الهجرة، وذلك ضمن تصعيد لهجومه على المكسيك بسبب ظاهرة الهجرة التى يدعو للتصدى لها.

 

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن ترامب قوله، فى سلسلة من التغريدات على موقع (تويتر): "يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، وتأخذ ولا تعطى أبدًا".

 

وكان الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أعرب عن اعتقاده بأن المسؤولين الأمريكيين مستعدّون للتفاوض.

 

وفى سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو أبرارد أنه سوف يلتقى نظيره الأمريكى مايك بومبيو، فى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، لبحث القضايا المتعلقة بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

 

وأعرب وزير الخارجية المكسيكى - فى تصريح أورده راديو (صوت أمريكا) الإخبارى - عن أمله فى الخروج بنتائج جيدة من محادثاته فى واشنطن، قائلًا: "سوف نأخذ موقفًا حازمًا، وسندافع عن كرامة المكسيك".

 

وكان الرئيس الأمريكى انتقد المكسيك بشدة، متهمًا إياها بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق اللاجئين النازحين من أمريكا الوسطى بغرض اللجوء إلى الولايات المتحدة، كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على الصادرات المكسيكية اعتبارا من العاشر من الشهر الجارى ما لم تمنع المكسيك وصول هؤلاء المهاجرين للولايات المتحدة.

 


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