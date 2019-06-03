برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

كتب – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" نتائج الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر المختلفة، وذلك برقم الجلوس فى خدمة للقراء للحصول على النتيجة فى كافة محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى.

وفيما يلى نتيجة كل محافظة برقم الجلوس:-

محافظة البحيرة يعتمد النتيجة بنسبة 69.89%

فى محافظة البحيرة اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.89٪

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الفيوم يعتمد النتيجة بنسبة 80.65%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بحضور محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، بنسبة 80.65%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم.. بالاسم ورقم الجلوس

محافظ قنا يعتمد النتيجة بنسبة 73.4%

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح 73.4%، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد النتيجة بنسبة 78.89%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 78.89%.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

محافظ أسيوط يعتمد النتيجة بنسبة 80.5%

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الغربية يعتمد النتيجة بنسبة 76.5%

اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2019/2018 بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

محافظ الإسماعيلية يعتمد النتيجة بنسبة 80.37%

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسى 2018 / 2019، بعدما اعتمدها اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، وبلغت نسبة النجاح 80.37%.

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

محافظ بورسعيد يعتمد النتيجة للشهادة الإعدادية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد، حيث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

محافظ المنيا يعتمد النتيجة بنسبة 73.74%

إعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

محافظة الدقهلية يعتمد النتيجة بنسبة 88.6%

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. احصل عليها الآن

محافظة بنى سويف يعتمد النتيجة بنسبة 72.88%

إعتمد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2018/2019 ، بنسبة بنجاح 72.88%.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف برقم الجلوس

محافظة اسوان يعتمد النتيجة بنسبة 72.5%

ينشر " اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان بعد اعتمادها من المحافظ اللواء أحمد إبراهيم منذ قليل، بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، و السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. برقم الجلوس

محافظة دمياط يعتمد نتيجة الشهادة بنسبة 72.14%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2018 بنسبة نجاح 72.14%.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 72.14% برقم الجلوس

محافظة الوادى الجديد يعتمد النتيجة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد برقم الجلوس

محافظ السويس يعتمد النتيجة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس

محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019.. بالاسم ورقم الجلوس

محافظ المنوفية يعتمد النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019

محافظ الدقهلية يعتمد النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية 2019

محافظ البحر الأحمر يعتمد النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر .. احصل على النتيجة برقم الجلوس

محافظ الأقصر يعتمد النتيجة بنسبة 82.3%

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.3٪

محافظ القليوبية يعتمد النتيجة

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية