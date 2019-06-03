بدء مفاوضات بين كوريا الجنوبية والفلبين لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما

سول (أ ش أ)

بدأت كوريا الجنوبية والفلبين، مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما، اليوم الإثنين، وتستمر المفاوضات حتى شهر نوفمبر القادم.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن المديرة العامة لمكتب السياسة التجارية بالوزارة يو ميونج-هى ووزير التجارة والصناعة الفلبينى رامون لوبيز وقعا على الإعلان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة فى سول اليوم.

واتفق الجانبان على تسريع مفاوضات الاتفاقية بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتوصل إلى إبرام الاتفاقية بمناسبة قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها فى شهر نوفمبر القادم فى مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأشارت المديرة العامة لمكتب السياسة التجارية بالوزارة يو ميونج-هى، إلى أن كوريا الجنوبية والفلبين ستصبحان شريكتين للتعاون الاقتصادى الشامل فى آسيان وشمال شرق آسيا من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لافتة إلى أن الاتفاقية ستسهم أيضا فى ارتفاع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وكان حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والفلبين قد بلغ 15.6 مليار دولار فى 2018.