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بدء التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآنى بميناء دمياط

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:14 ص
بدء التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآنى بميناء دمياط اجتماع مجلس ادارة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أعلن الربان  طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عن بدء التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآني ( Just In Time Operation ) إعتبارا من 15/6/2019 و لمدة شهرين من بدء التشغيل .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الربان  شاهين مع الجهات و الشركات العاملة بالميناء لوضع الترتيبات النهائية للتشغيل التجريبي لنظام ( JIT ) ، حيث جرت مناقشات حول أهمية تطبيق النظام بميناء دمياط علي المجتمع المينائي ككل مع الترحيب بأي مقترحات لإزالة أي معوقات قد تواجه تطبيقه و هو الأمر الذي نال ترحيب ممثلي الخطوط الملاحية العاملة بالميناء و خاصة بعد الخطوات التي خطتها الميناء في التطبيق الكامل لمنظومة الشباك الواحد و باقي المنظومات الآلية في التشغيل بالميناء .

كما أوضح شاهين أن الميناء قام في الآونة الأخيرة بعمليات التعميق الخاصة بالممر الملاحي و حوض الدوران و أرصفة محطة الحاويات لتطوير العمل و التشغيل الأمثل لصالح جميع الجهات المكونة للمجتمع الملاحي و أضاف أن الإلتزام بالمعدلات المعيارية و العمل علي تطويرها هو أساس التطبيق الأمثل لنظام ( JIT Operation )

و من هذا المنطلق تم إتخاذ قرار التشغيل التجريبي لفترة زمنية محددة لبيان أوجه القوة و العمل علي تعظيمها و بيان أوجه الضعف و العمل علي تلافيها في أسرع وقت و بتضافر الجهود بين هيئة الميناء و جميع الجهات العاملة بها .

جدير بالذكر أن نظام التشغيل الآني هو نظام يهدف إلي آداء جميع الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد و بتطبيقه علي عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة القادمة إلي الميناء بالوقت المحدد للتراكي علي الرصيف و كذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة و يهدف هذا النظام إلي تقليل الوقت الذي تقضيه السفينة في الإنتظار قبل دخول الميناء و خفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة و خفض تكاليف التشغيل .

حيث يلتزم الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب التراكي و الإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 24 ساعة ، و تلتزم شركة الشحن و التفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة

و تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لإستقبالها مسبقاً ، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلي طبقاً للمعدلات المعيارية المقررة ، و هو الأمر الذي سيؤدي إلي توفير الوقت و خفض التكاليف و تقليل الإنبعاثات الضارة من السفن بالميناء و ما لذلك من مزايا عديدة وفوائد مرجوة لصناعة النقل البحري والحفاظ على البيئة وانتظار السفن وبالتالى التكلفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة كما أن هذا النظام مازال قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح في تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ في العالم في تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة

وأكد شاهين علي أهمية و ضرورة إستمرار بذل جهود جميع الجهات للإستعداد لإفتتاح المحطة متعددة الأغراض في القريب العاجل .

 

 

 

 

 


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